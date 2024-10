Bombardeios atingem o sul de Beirute após Israel pedir evacuação de áreas

Alvo do ataque israelense seria possível novo líder do Hezbollah. O jornalista Barak Ravid, do site Axios, afirmou no X (antigo Twitter) que duas fontes israelenses confirmaram que o alvo do novo ataque em Beirute seria Hashem Safieddine, provável sucessor do chefe do grupo extremista, Hassan Nasrallah, que foi morto em um ataque israelense na semana passada. Os ataques soaram semelhantes às explosões que mataram Nasrallah, conforme relatos de pessoas na região.

Hezbollah disse que Israel atacou vários pontos onde acreditava que Safieddine estava. Segundo o grupo, o "inimigo" não tem certeza sobre o paradeiro do possível sucessor de Nasrallah e, por isso, tem como alvo "muitas áreas suspeitas". Em publicação, o Hezbollah declarou que a ação ocorre como "retaliação às derrotas que sofre por parte" do grupo.

Na quarta-feira (2) à noite (horário local), o Exército de Israel teria tentado matar Safieddine. A tentativa contra o chefe do conselho executivo do Hezbollah ocorreu durante um ataque aéreo em Beirute, no Líbano. Safieddine é primo e possível sucessor do líder assassinado do grupo. A informação foi divulgada pela agência Axios, de acordo com falas de três autoridades israelenses.

Líbano respondeu a ataques pela 1ª vez

O Líbano respondeu a ataques de Israel pela primeira vez desde o início do confronto. Na quinta-feira (3), o Exército libanês disparou contra tropas israelenses pela primeira vez desde o início da ofensiva de Tel Aviv contra o Hezbollah, há cerca de duas semanas.

Em publicação no X, o Exército libanês informou que reagiu às agressões. O ataque ocorreu após um soldado libanês ter sido morto em um ataque israelense.