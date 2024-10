Israel-Gaza: 7 de outubro de 2023, o dia em que uma nova guerra começou

Os serviços israelenses obtiveram os planos para o ataque, um documento de 40 páginas do Hamas com o codinome "Jericho Wall", um ano antes de seu lançamento, de acordo com o New York Times. Além disso, muito antes de 7 de outubro de 2023, os soldados israelenses avisaram seus superiores que o grupo palestino estava preparando sua operação diante de seus olhos.

"Podíamos realmente vê-los treinando como um exército", disse um dos soldados a Sami Boukhelifa, correspondente da RFI em Jerusalém, um ano depois. "Eles tinham modelos de nossa barreira [de segurança]. Eles também tinham modelos de tanques com escritos em hebraico. Eles aprenderam a destruir casas, paredes e janelas. Eles tinham tudo", relatou.

O Egito, por meio de seu ministro das Relações Exteriores e do próprio presidente Abdel Fatah El-Sisi, também alertou Israel sobre o risco de possível violência "três dias" antes do ataque do Hamas, de acordo com Michael McCaul, chefe do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, em 11 de outubro de 2023.

O ataque no sábado, 7 de outubro de 2023, foi a maior e mais sangrenta incursão em Israel desde o ataque surpresa lançado pelas forças sírias e egípcias no início da guerra árabe-israelense, em outubro de 1973.

Um ano depois, em 7 de outubro de 2024, 97 reféns ainda seguem mantidos em cativeiro, 33 dos quais haviam sido declarados mortos. Cerca de 70% da Faixa de Gaza foi destruída, quase 42.000 palestinos, a maioria mulheres e crianças, foram mortos, e a situação humanitária é catastrófica.

O conflito assumiu uma dimensão regional, e a comunidade internacional parece impotente para pôr um fim a ele, aumentando os temores diários de uma nova escalada.