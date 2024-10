Relatório diz que plataforma de jogos Roblox é 'inferno pedófilo para crianças'

Outro jogo "Diddy Party" (Festa do Diddy) se refere ao rapper americano preso por tráfico e agressão sexual. Além disso, mais de um milhão de pessoas teriam jogado um game que envolvia espancar uma pessoa em situação de rua.

Desde a publicação do relatório, estes jogos foram retirados da plataforma. Roblox afirmou que a investigação era enganosa e que a plataforma estava investindo pesadamente em seus esforços para garantir a confiança e a segurança. Após as revelações, as ações da Roblox caíram mais de 4%.

Recentemente a Roblox estreitou laços com a comunidade e desenvolvedores brasileiros, como a participação na gamescom latam, a edição latina do maior evento de games do mundo, em São Paulo, além da presença de uma equipe brasileira totalmente dedicada à relação da Roblox com os desenvolvedores.