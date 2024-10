Em meio a especulações sobre morte de Liam Payne, fãs continuam homenagens em buenos Aires

O sétimo dia desde a morte de Liam Payne vai atrair, nesta quarta-feira (23), uma nova peregrinação de fãs à porta do hotel, em frente à qual um santuário cresce repleto de cartas, flores, velas e mensagens de carinho para amenizar a dor de uma perda em circunstâncias que os admiradores tentam assimilar e a Justiça ainda tenta esclarecer.

"A notícia de consumo de drogas me surpreendeu completamente. Embora seja conhecido que, no mundo da música no qual ele estava, as drogas sejam algo corrente, eu não esperava esse estilo dele, não vindo dele. Não esperava que terminasse nessa situação tão grave", desabafa à RFI, à porta do hotel, a estudante de Direito, Ariana Frutos, de 23 anos.

"Dói muito saber que ele não teve a ajuda necessária para continuar", lamenta.

Desde que o cantor caiu do terceiro andar há uma semana, os fãs chegam em número crescente. Não importam as informações sobre abuso de drogas, uso de serviços de prostituição e comportamento agressivo. Por aqui, centenas de fãs, em constante vigília, consolam-se uns aos outros e dizem representar as brasileiras.

"Daqui, todas as meninas, as 'directioners' mandamos um abraço às brasileiras que sentem e que sabem pela dor que estamos passando. Muitas de nós ainda não conseguimos acreditar que foi embora quem marcou muito as nossas infâncias, as nossas adolescências. Eu mando um abraço às brasileiras e que sejam fortes como tentamos ser as que estamos aqui", solidariza-se Abril Centurión, de 24 anos, aproveitando a reportagem da RFI.

Comovida com o trágico desenlace, Abril também interpreta que a morte de Liam Payne serve de alerta para a questão da saúde mental que afeta, invisivelmente, muitas pessoas no dia a dia, incluindo a si mesma como alguém que sofreu um quadro de depressão.