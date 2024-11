Coreia do Norte promete apoiar Rússia "até vitória" na Ucrânia

A ofensiva russa no país, lançada em fevereiro de 2022, distanciou ainda mais o Ocidente e Moscou, que têm o apoio principalmente da Coreia do Norte e do Irã.

O ministro russo disse que a visita de Putin a Pyongyang em junho deu início a uma "nova etapa" nas relações.

A Coreia do Norte provavelmente já enviou armas para a Rússia, mas a presença de tropas no país aumentaria as tensões com o restante da comunidade internacional.

Os Estados Unidos afirmaram na quinta-feira (31) que ainda não tinham relatos de tropas sendo enviadas para o front, mas que isso poderia acontecer "nos próximos dias".

O secretário de Defesa, do país, Lloyd Austin, disse que os 10 mil soldados norte-coreanos que estão a caminho "não conseguiram substituir as tropas que os russos perderam".

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky denunciou na quinta-feira o que descreveu como "falta de ação" de seus aliados em relação às tropas norte-coreanas e se disse surpreso com o "silêncio" da China.