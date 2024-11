Hamas diz estar pronto a negociar cessar-fogo e pede a Trump para pressionar Israel

Durante o ataque sem precedentes perpetrado por comandos do movimento islâmico palestino Hamas, em 7 de outubro de 2023, 251 pessoas foram sequestradas em solo israelense. No momento, 97 reféns permanecem em Gaza, 34 dos quais foram declarados mortos pelo exército.

Impasse nas negociações

Desde a única trégua que permitiu a libertação de mais de 100 reféns, no final de novembro de 2023, as negociações ficaram num impasse, a tal ponto que o Catar anunciou a suspensão da sua mediação entre Israel e o Hamas.

A ofensiva de retaliação de Israel já deixou 43.764 mortos no território palestino, a maioria civis, segundo o último balanço do ministério da Saúde do governo do Hamas.

De acordo com a mesma fonte, pelo menos 28 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas. Desde o início da guerra,103.490 pessoas ficaram feridas na Faixa de Gaza.

O que esperar de Donald Trump em relação ao Oriente Médio?

Com o retorno do republicano Donald Trump à Casa Branca, o governo israelense pode esperar uma política americana tão favorável quanto a do primeiro mandato de Trump (2016-2020).