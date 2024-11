Polícia informa que suspeitos de matar rabino em Dubai seriam do Uzbequistão

"As autoridades competentes (...) revelaram as identidades dos três autores do homicídio e que são de nacionalidade uzbeque: Olimbay Tohirovich (28 anos), Makhmudjon Abdurakhim (28 anos) e Azizbek Kamilovich (33 anos)", informou a agência oficial dos Emirados WAM, citando um comunicado de imprensa do Ministério do Interior.

Os serviços de segurança procuram agora "elucidar os detalhes, circunstâncias e motivações do crime", acrescentou a mesma fonte.

No domingo, as autoridades do país predominantemente muçulmano do Golfo disseram que três suspeitos foram presos após o assassinato do rabino, sem fornecer detalhes sobre as suas identidades.

O rabino Tzvi Kogan era um emissário de Chabad Lubavitch, um movimento hassídico ultraortodoxo com um compromisso missionário global que visava fortalecer a identidade judaica e aproximar os judeus da sua fé.

O movimento informou que o funeral aconteceria esta segunda-feira no Monte das Oliveiras, em Jerusalém Oriental, uma área da Cidade Santa ocupada e anexada por Israel desde 1967.

O corpo foi repatriado para Israel durante o dia, anunciou a organização israelense Zaka, responsável pelo resgate dos restos mortais.