Wajngarten não disse que Bolsonaro planejou matar Lula porque usou drogas

Logo abaixo, o seguinte texto: "AGORA: Mais cedo, o advogado de Bolsonaro falou que o seu cliente só planejou mat-ah o Presidente Lula porque estava sob efeito de dr0-gas". Em momento algum explica-se qual é a publicação feita por Bolsonaro, do que ela se trata e quando ela foi feita; porém, o texto insinua que seja sobre o envolvimento do ex-presidente na trama golpista, pela qual foi recentemente indiciado pela Polícia Federal.

Por que é falso

Vídeo é de 2023, sobre ataques ao sistema eleitoral, e não a plano de assassinato. Por meio de busca reversa (aqui), verifica-se que a entrevista foi dada em 26 de abril de 2023 (aqui e abaixo) - portanto, antes do indiciamento do ex-presidente pela PF. Naquela data, Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal por cerca de duas horas no inquérito do STF que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Ele se explicou por postar no Facebook um vídeo com fake news sobre as eleições, apagado horas depois (aqui), e alegou estar sob efeito de remédios (aqui), como relatado por Wajngarten, então seu advogado.

0:00 / 0:00

Wajngarten deixou defesa de Bolsonaro no Supremo. Em agosto, o advogado anunciou que deixaria a defesa do ex-presidente nos processos em andamento no STF. Na época, Wajngarten alegou que "o conflito de interesses fica consignado irremediavelmente" (aqui).

PF indiciou Bolsonaro por tentativa de golpe. O ex-presidente e mais 36 pessoas (aqui) foram indiciadas sob suspeita dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa (aqui). Nos próximos dias, Moraes deve encaminhar o relatório final da PF à PGR (Procuradoria-Geral da República) (aqui). O Supremo estima que o julgamento do caso deve ocorrer no primeiro semestre de 2025 (aqui).