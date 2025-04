Ucrânia critica cessar-fogo durante 'desfile' e pede 'paz real e sustentável'

A Ucrânia precisa de um cessar-fogo incondicional no caminho para alcançar a paz, não uma trégua a ser exibida em "um desfile", disse uma autoridade de alto escalão presidencial nesta segunda-feira, após o presidente russo, Vladimir Putin, anunciar unilateralmente planos para interromper as hostilidades de 8 a 10 de maio.

"O cessar-fogo é necessário não para um desfile, mas para uma paz real e sustentável", disse Andriy Yermak no aplicativo Telegram, reafirmando o compromisso de Kiev com a cessação total das hostilidades com a Rússia, que lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Putin declarou mais cedo nesta segunda-feira um cessar-fogo de três dias na guerra com a Ucrânia para marcar o 80º aniversário da vitória da União Soviética e seus aliados na Segunda Guerra Mundial.