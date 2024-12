Manifestação em Damasco pede democracia e respeito aos direitos das mulheres sírias

"Ainda me considero um rebelde, mesmo diante das novas autoridades. Então prefiro ter cuidado", diz um executivo sírio que trabalha há cerca de 30 anos no mercado financeiro.

"As sanções impostas pelos Estados Unidos visaram certas pessoas no regime de Assad. Mas o regime usou isso contra o povo sírio para nos oprimir. Por exemplo, proibiram qualquer exportação ou importação que não estivesse sob seu controle", explica.

Uma das primeiras medidas econômicas da autoridade transitória foi reduzir as tarifas alfandegárias e permitir as importações e exportações, mas isso não basta, lembra o executivo ouvido pela RFI. "As novas autoridades dizem que querem ajudar a todos. Mas não vejo nada de concreto no momento", aponta.

"Antes de falar sobre economia, devemos nos concentrar na visão política do governo de qualquer maneira. Os sírios estão prontos para passar fome, para lutar, mas as visões políticas devem representá-los. Por enquanto, o povo está preocupado que apenas representantes do HTS façam parte da equipe de transição", resume.

"Mulheres são indispensáveis"

As mulheres são "absolutamente indispensáveis" para a reconstrução da Síria, disse a chefe da Agência de Migração da ONU (OIM), Amy Pope, pedindo que elas tenham "seu lugar na nova sociedade".