Afeganistão: talibãs proíbem construção de janelas que deixam mulheres à vista

As prefeituras e outras autoridades competentes terão que acompanhar as obras para garantir que as janelas não tenham vista para as casas dos seus vizinhos.

No caso de janelas do tipo já existentes, os talibãs recomendam aos proprietários a construção de um muro para "evitar transtornos aos vizinhos", segundo o decreto.

Apartheid de gênero

Desde o retorno dos talibãs ao poder no país em 2021, as mulheres têm sido expulsas dos espaços públicos, algo que as Nações Unidas descreveram como "apartheid de gênero".

Atualmente, as mulheres afegãs não podem frequentar parques, academias, salões de beleza ou sair de casa sem acompanhante. Também não estão autorizadas a frequentar o ensino médio ou superior e são forçadas a abandonar os estudos após concluírem o ensino fundamental.

Uma lei recente proibiu as mulheres de cantar ou recitar poesias. A medida integra uma interpretação ultraconservadora da lei islâmica, como muitas outras diretivas talibãs. A lei incentiva as mulheres a esconderem as suas vozes e corpos fora de casa.