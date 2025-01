Edmundo González promete retornar à Venezuela para "tomar posse" no lugar de Maduro

Já eram esperadas ações contra González, mas a recompensa de U$100 mil surpreendeu. Este valor equivale a duzentas mil vezes o salário mínimo venezuelano (cerca de U$ 2 ou o equivalente a R$ 12).

González, 75 anos, será recebido neste sábado (4) na Argentina pelo presidente Javier Milei. Ele convocou os cerca de 174 mil venezuelanos radicados no país para acompanhá-lo em uma concentração em frente à Casa Rosada, sede da presidência.

Esta é a primeira vez que González será recebido em um país da América do Sul após a eleição. Ele ainda não divulgou quais países visitará antes de voltar à Venezuela, onde garante que estará para tomar posse, no próximo dia 10 de janeiro.

Manifestações

Com a chegada do dia da posse presidencial, o clima de tensão aumenta no país. Os defensores de Maduro garantem que estarão nas ruas para garantir e defender o terceiro mandato do presidente, que vai até 2031. Já os opositores parecem estar à espera da convocação de Maria Corina Machado e de Edmundo González para organizarem um protesto.

No entanto, há risco de repressão e de prisões arbitrárias. Em agosto do ano passado, o próprio presidente Nicolás Maduro anunciou que mais de duas mil pessoas foram presas nas manifestações pós-eleitorais. De acordo com a ONG Fórum Penal, até o momento mais de 1700 continuam detidas.