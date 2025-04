Lula diz a senadores que má fase é reversível e se vê como favorito em 2026

Um presidente descontraído, otimista e bastante à vontade. Foi assim que Lula chegou na última quarta-feira na residência oficial do Senado para um encontro com senadores, e ficou por mais de quatro horas de bate papo.

Acompanhado da ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), Lula chegou por volta das 19 horas e foi recebido pelo anfitrião Davi Alcolumbre, que também fez questão de deixar o ambiente o mais informal possível.

Senadores que acompanharam o encontro disseram à coluna que todos fizeram avaliações do momento do governo e do país, ressaltaram a preocupação com a agenda econômica e com questões de segurança pública.