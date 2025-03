UE volta a discutir Ucrânia e recebe acordo de cessar-fogo de Putin com ceticismo

Os fabricantes de armamentos do Reino Unido, EUA e Turquia serão excluídos dos futuros contratos, a menos que assinem um acordo de parceria e defesa com a União Europeia. "Temos que comprar mais na Europa porque isso significa fortalecer a base tecnológica e industrial de defesa europeia", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Em Bruxelas, os líderes europeus devem aprofundar o debate sobre o "Livro Branco", com base na proposta da Comissão Europeia de mobilizar até € 800 bilhões para financiar a defesa do continente nos próximos quatro anos. No início do mês, quando Von der Leyen apresentou o plano, os dirigentes do bloco deram o seu apoio político, mas apesar das discussões nesta quinta e sexta-feira, a decisão final só deverá ser aprovada em junho.

A Europa tem pressa em se rearmar

No mês passado, o serviço de inteligência dinamarquês alertou que a Rússia poderia começar uma guerra em larga escala com a Europa em cinco anos, se Moscou considerar que a Otan está militarmente enfraquecida ou politicamente dividida. Em seguida, a Comissão Europeia declarou que a Europa precisaria estar pronta para dissuadir potenciais invasores até 2030.

Recentemente, ao citar vários relatórios de inteligência, o comissário europeu de Defesa, Andrius Kubilius, reforçou a mensagem de que a Rússia poderia estar pronta para lançar um ataque militar contra um país da União Europeia ou Otan antes de 2030. Neste caso, seria acionado o artigo nº 5, a cláusula de proteção mútua da aliança militar que diz que se uma nação da organização for atacada, todas as outras devem reagir.