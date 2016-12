Avião com 118 pessoas a bordo é sequestrado na Líbia

Darrin Zamit-Lupi/Reuters 23.dez.2016 - Tropas maltesas atuam no sequestro de avião líbio

Um avião que fazia um voo interno na Líbia foi sequestrado e desviado para Malta, onde pousou nesta sexta-feira (23). O Airbus A320 da companhia aérea estatal Afriqiyah Airways estaria com 118 pessoas a bordo, segundo a imprensa local.

A coordenação das operações de serviços de segurança informou que o avião ia de Sabha para Tripoli, disse o primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, em seu perfil no Twitter. Segundo ele, 111 passageiros, 82 homens, 28 mulheres e uma criança. O Airbus estaria com sete tripulantes

Por volta das 9h30 (horário oficial de Brasília), o aeroporto internacional de Malta confirmou uma "interferência ilegal" no local. "Equipes de emergência enviadas", comunicou em seu perfil no Twitter.

De acordo com o portal "Times of Malta", dois sequestradores ameaçaram explodir o avião. Ainda não se sabe quais são as exigências e todos os voos foram cancelados ou desviados.

Mais cedo-- 8h30 no horário de Brasília, o primeiro-ministro de Malta publicou que um voo interno líbio havia sido desviado para Malta numa possível situação de sequestro. "Operações de segurança e emergência em espera".

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by - JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 de dezembro de 2016

O portal "Times of Malta" informou que os sequestradores seriam de um grupo pró-Kadhafi, que governou a Líbia com mão-de-ferro de 1969 a 2011. Desde a queda de Muammar Kadhafi, o país está mergulhado na violência e em um impasse político.