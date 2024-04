ONU encerra uma das investigações sobre membros da UNRWA acusados por Israel

Uma investigação das Nações Unidas sobre as acusações israelenses de que 19 membros da agência da ONU para os refugiados palestinos participaram do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 foi arquivada por falta de provas.

A Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA) esteve no centro de uma polêmica em janeiro, quando Israel acusou 12 de seus 30.000 funcionários de envolvimento no ataque do movimento islamista Hamas, que matou cerca de 1.160 pessoas em solo israelense, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

A ONU demitiu imediatamente os funcionários e colaboradores envolvidos e abriu uma investigação interna para avaliar a neutralidade da agência, que foi dirigida pela ex-ministra de Relações Exteriores da França, Catherine Colonna.