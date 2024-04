Em julgamento de Trump, editor diz que enterrou reportagem de "affair" para ajudar então candidato

Por Jack Queen e Jody Godoy e Andy Sullivan

NOVA YORK (Reuters) - O ex-editor do tabloide National Enquirer David Pecker testemunhou nesta sexta-feira no julgamento criminal do ex-presidente norte-americano Donald Trump e afirmou que enterrou a história sobre um suposto "affair" para ajudar a campanha presidencial do político em 2016, mesmo que a história pudesse impulsionar as vendas do jornal.

Ao testemunhar pelo terceiro dia, Pecker, de 72 anos, concordou com um promotor que perguntou se teria sido como "ouro para o National Enquirer" publicar a reportagem da ex-modelo da Playboy Karen McDougal, que alegava ter tido um caso com Trump entre 2006 e 2007.