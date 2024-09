PF indicia senadores Eduardo Braga e Renan Calheiros, do MDB, por corrupção

Outro lado

A defesa do senador Eduardo Braga disse, em nota, que o indiciamento se trata de "ilações esdrúxulas sem amparo nos elementos constantes no próprio inquérito". "Há evidências claríssimas de que o parlamentar não manteve contato com o delator, que, além de mudar sua versão quatro anos depois, baseia suas declarações em mero 'ouvir dizer'. Não tenho dúvidas de que o inquérito será arquivado. Triste, porém, é ver mais um episódio de vazamento ilegal", afirmou o advogado Fabiano Silveira.

A defesa de Romero Jucá afirmou que "repudia e repele o indiciamento recente no inquérito instaurado com base única e exclusivamente na delação premiada do executivo do grupo Hypermarcas". Disse que ele colaborou com as investigações, prestou esclarecimentos e que a acusação é uma "tentativa de criminalizar a política".

"É da natureza da função parlamentar a conexão com setores da sociedade, com empresários e grupos econômicos. Além do mais, contribuições legítimas para campanha política, dentro das regras eleitorais, com aprovação das prestações de contas do partido político pela Justiça Eleitoral, jamais podem ser consideradas como contrapartida de suposto ato de corrupção", disse a defesa, em nota assinada pelos advogados Antônio Carlos de Almeida Castro, Roberta Castro Queiroz, Marcelo Turbay, Liliane Carvalho, Álvaro Chaves e Ananda Almeida.

Procurado por meio de sua assessoria de imprensa, o senador Renan Calheiros não se manifestou.

A defesa de Milton Lyra disse que não iria se manifestar por não ter obtido acesso ao relatório da PF.