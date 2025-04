PF apura se chefe da Abin mandou apagar provas e autorizou ação no Paraguai

Um funcionário da Abin relatou à PF que a ação de espionagem, que consistiu na invasão de computadores de autoridades do governo do Paraguai, foi comunicada a Luiz Fernando e teve sua autorização. Os detalhes do caso foram revelados em reportagem publicada pelo UOLem 31 de março.

Também foi intimado para prestar depoimento o ex-diretor adjunto da Abin Alessandro Moretti. Ele foi o número 2 de Luiz Fernando na época dos fatos apurados pela Polícia Federal. Os depoimentos devem ocorrer de forma simultânea na quinta-feira.

O inquérito da PF sobre a Abin começou por suspeitas do uso indevido de ferramentas de espionagem pela gestão do ex-diretor Alexandre Ramagem durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Fatos encontrados ao longo da investigação, porém, apontaram suspeitas de irregularidades na atual gestão.

Servidores da agência relataram à PF que, após o avanço das investigações, houve uma ordem da direção para recolher todos os notebooks e formatá-los ao longo do ano passado. De acordo com os servidores, a ordem foi disparada depois que um notebook da Abin foi encontrado na posse de Ramagem durante busca e apreensão executada pela Polícia Federal em janeiro do ano passado.

A justificativa oficial da direção era para realizar um controle maior do patrimônio da Abin e encerrar com o acesso remoto às ferramentas da agência, mas não houve explicação para a ordem de formatação das máquinas.