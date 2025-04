OAB estava no STF, não rebateu proibição de celulares e irritou advogados

Apesar de ter enviado um ofício ao ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal) no qual contestou a proibição para que advogados entrassem com telefones celulares na sessão de julgamento do processo do golpe na última terça-feira, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) tinha um representante no local, mas não pediu a palavra para rebater a proibição durante a sessão.

Essa omissão irritou os advogados que iam fazer a sustentação oral em defesa de seus clientes. Havia uma expectativa de que a OAB pedisse a palavra na sessão e provocasse uma questão de ordem antes do início do julgamento, o que não ocorreu. O procurador nacional de Prerrogativas do Conselho Federal da OAB, Alex Sarkis, acompanhou o julgamento presencialmente na Primeira Turma, mas não fez nenhum pronunciamento perante a Corte.

Os advogados chegaram a discutir a possibilidade de um deles apresentar essa questão de ordem questionando a proibição dos celulares antes de realizar a defesa dos clientes, mas desistiram para evitar gerar um desgaste diante de um julgamento sensível. "Foi um silêncio ensurdecedor da OAB. Não adianta nada mandar ofício depois, o momento de se manifestar era o do julgamento", disse à reportagem um dos advogados, sem querer ser identificado.