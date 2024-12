Transação citada por Coaf não é indício de venda de decisões no STJ, diz PF

A Polícia Federal informou ao ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), que a transação financeira envolvendo uma autoridade com foro considerada suspeita pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) não tem relação com o esquema de venda de decisões judiciais do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Essa foi a transação que justificou o envio do inquérito da primeira instância para o STF. Quando chegou à Suprema Corte, o Coaf informou que a autoridade com foro privilegiado envolvida na transação é um ministro do TCU (Tribunal de Contas da União).

Não foram identificadas, nas operações analisadas pelo Coaf nesse relatório financeiro, transações envolvendo ministros do STJ ou STF.