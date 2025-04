Ex-membros da Lava Jato disputam vaga no TRF-2, e Lula pode rejeitar nomes

Além do histórico de atritos de Lula com a Lava Jato, há um agravante nesse caso que tornaria ainda mais remota a possibilidade de nomeação. Seu ex-advogado e atual ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin foi alvo de uma operação da força-tarefa do Rio por causa de contratos de advocacia com a Fecomércio -a investigação foi anulada pelo STF.

Dos 11 procuradores inscritos, 3 atuaram na força-tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro e 1 na força-tarefa de São Paulo. No Rio, se candidataram o ex-coordenador da força-tarefa, Eduardo El Hage, e os procuradores Felipe Bogado e Stanley Valeriano. Em São Paulo, é candidatou Paulo Sérgio Ferreira Filho, ex-membro da Lava Jato no estado.

Ainda se inscreveram os procuradores regionais Marylucy Barra, Maurício Rodrigues e Neide Cardoso e os procuradores da República Aldo de Campos Costa, Eduardo Benones, Júlio César Costa e Luciana Fernandes Gadelha.