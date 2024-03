Assassinatos aterrorizam cidade de Messi, a mais violenta da Argentina

'Call center' do crime

As penitenciárias antes funcionavam como 'call center' do crime. Agora, os presos mais perigosos foram separados dos demais, e isso causou revolta e resposta das gangues.

Lionella Cattalini, deputada pela província de Santa Fé, onde está Rosário

De acordo com a integrante da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados provinciais, o poder do narcotráfico em Rosário é explicado, em partes, pela localização estratégica da cidade, que tem saída para várias estradas nacionais e portos que facilitam o transporte de droga para o restante do país e o exterior.

Forças Armadas em Rosário

Após os ataques a pessoas que não tinham qualquer relação com crimes, o governo federal afirmou que as Forças Armadas vão apoiar Rosário.

A ministra da Segurança, Patricia Bullrich, disse que toda violência cometida nas ruas será denunciada como um ato terrorista. As Forças Armadas na Argentina, no entanto, não podem atuar nas ruas, porque as leis do país não permitem.