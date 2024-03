Sem dinheiro para a ciência, prêmios Nobel escrevem dura carta a Milei

Preocupados com os rumos da ciência na Argentina, 68 ganhadores do Prêmio Nobel escreveram uma carta ao presidente Javier Milei na qual afirmam que "o sistema científico argentino se aproxima de um precipício". A Argentina possui cinco ganhadores do Prêmio Nobel (dois pela paz e três pela ciência).

Na carta, eles advertem que o progresso de todos os países está vinculado ao desenvolvimento científico e que estão preocupados com a "dramática desvalorização dos recursos do Conicet (Conselho Nacional de Investigação Científica e Técnica - similar ao CNPq no Brasil)".

Um dos ministérios que foram eliminados pelo novo governo foi o Ministério de Ciência e Tecnologia. "Tememos que a Argentina esteja abandonando seus cientistas, estudantes e futuros líderes da ciência", diz um trecho da carta.