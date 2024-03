Milhares de argentinas protestam contra Milei e pelos direitos das mulheres

Valentina (ela pediu para seu sobrenome não ser divulgado), 42, foi ao ato com as duas filhas, de 6 e 3 anos. Ela diz que sempre participa das marchas feministas, mas que desta vez ficou com medo.

8.mar.2023 - A argentina Valentina, 42, levou as filhas de 3 e 6 anos ao ato pelos direitos das mulheres Imagem: Amanda Cotrim/UOL

No entanto, afirmou ser importante estar presente e defender as políticas públicas que, segundo ela, o atual governo quer derrubar. Valentina se refere especialmente à revogação da lei do aborto, cujo projeto foi enviado pelo partido de Milei, o Liberdade Avança, no mês passado. O presidente disse diversas vezes ser contra a interrupção voluntária da gravidez.

O aborto na Argentina foi legalizado em 19 de dezembro de 2020, e a lei foi sancionada em janeiro de 2021.

8.mar.2024 - "A direita aceitaria o aborto se ele se chamasse redução de pessoal", diz cartaz de manifestante Imagem: Amanda Cotrim/UOL

No país, qualquer pessoa gestante pode interromper a gestação até a 14ª semana, de modo público, legal, gratuito e seguro.