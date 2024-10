Governo Milei impede evento sobre ditadura; funcionários falam em censura

De acordo com Gonzáles, a diferença da gestão Milei para outros governos menos alinhados com as políticas de direitos humanos é que a atual "não tem conhecimento sobre os critérios que permeiam as políticas públicas". "Aqui, as discussões são básicas, o que demonstra total falta de experiência desse governo que não sabe o mínimo sobre gestão estatal e acredita que tudo é uma questão de opinião", disse à reportagem.

Os funcionários também denunciam que as atividades do Centro Cultura da Memória Haroldo Conti estão paradas porque o atual secretário de direitos humanos ainda não nomeou nenhum responsável pela direção do centro. "Estamos mantendo as atividades graças à coragem e à iniciativa da equipe, porque o centro está totalmente sem direção. É importante que o Centro Cultura da Memória Haroldo Conti continue funcionando, com suas políticas de memória. Não vamos abandonar esse lugar e nem o seu legado", afirmou Gonzáles.

Segundo a Associação dos Trabalhadores do Estado da Secretaria de Direitos Humanos, todas as políticas públicas de direitos humanos da Argentina estão paradas, sem verba. "Não temos orçamento. Todos os espaços de memória na Argentina estão funcionando graças aos trabalhadores que, mesmo sem dinheiro, tentam manter as atividades, principalmente com as escolas públicas do país", afirmou Gonzáles.

Em um comunicado, os delegados da Associação de Trabalhadores do Estado da Secretaria de Direitos Humanos afirmaram que a medida de cancelar o Seminário Internacional sobre os 40 anos da ditadura militar foi "absolutamente arbitrária". "Só podemos conjecturar os motivos: tentar impedir o debate democrático sobre políticas de memória, que é o objetivo final do seminário. Deve-se esclarecer que não há nenhuma instância de avaliação ou seleção das apresentações que são apresentadas ou de seu conteúdo, porque a intenção é que todas as vozes que tenham algo a dizer sobre o assunto possam se expressar lá ", disse a nota.

A Argentina é considerada país de referência sobre políticas de memória, principalmente sobre o tema da ditadura, tendo sido o país que julgou e condenou militares pelos crimes cometidos durante o regime militar. O período histórico é tão importante para os argentinos que o país instituiu um feriado nacional, em 24 de março, data do golpe militar, para que os cidadãos "lembrem de não esquecer" os crimes cometidos pelo Estado.

A reportagem do UOL entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Direitos Humanos da Argentina e com o assessoria de imprensa do Ministério da Justiça, pasta à qual a secretaria está subordinada, questionando o cancelamento do seminário e as denúncias de censura, sucateamento de políticas públicas de memória e demissões de funcionários da secretaria de direitos humanos, mas não teve resposta até o momento. O espaço segue aberto.