Agindo assim, Lula se opõe a sua própria trajetória como governante e vai na contramão dos avanços em torno da diversidade que vem sendo evidenciada no mundo e no Brasil, em especial. Descarta o papel de protagonismo, em uma seara que teria argumento para se destacar.

Conforme destacou a socióloga, Flávia Rios, diretora do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal Fluminense, a atitude de Lula vai na contramão de uma geopolítica favorável ao Brasil:

"Pensando em uma economia global e pensando qual o poder da questão racial na geopolítica, a fala do presidente Lula não só contradiz a sua experiência de campanha e de posse, como também o coloca na contramão dos principais avanços de partidos que estão em uma perspectiva mais progressista e democrática, como nos Estados Unidos e em países da América Latina, como México, Bolívia, Colômbia", pontuou Rios, que completou: .



"Estamos diante de um país que tem uma potência geopolítica, que as grandes potências globais querem ouvir o presidente do Brasil, porque querem saber o que está acontecendo aqui. Um país que tem neste momento uma vocação para um debate público internacional de direitos humanos, que tem a maior presença afrodescendente e que acabou de passar por um genocídio indígena, seria agora, então, a hora do presidente Lula fazer uma fala positiva em relação à presença de uma mulher negra no STF", ressaltou Flavia Rios, durante debate no canal Pensar Africanamente.

Lula despreza próprio legado

Mesmo com embates e resistência de conservadores e negacionistas da existência do racismo e do machismo estruturais, a década de 2003 a 2013 foi marcada por importantes ações governamentais para a igualdade racial e de gênero.

O primeiro mandato de Lula, há 20 anos, iniciou com a criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, ambas com status de ministério. Além disso, nomeou mulheres para importantes pastas como o Meio Ambiente, com Marina Silva, Assistência e Promoção Social, com Benedita da Silva, e Minas e Energia, confiado a Dilma Rousseff, que depois se tornaria ministra-chefe da Casa Civil e sucessora de Lula na presidência da República.