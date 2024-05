É preciso entender a África como constitutiva do Brasil, diz Tiganá Santana

Exposição 'Línguas Africanas que fazem o Brasil' em cartaz até janeiro de 2025, no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Imagem: Guilherme Sai

O domínio de vários idiomas estava nos caminhos de Tiganá, mesmo ele desviando do projeto pensado por sua mãe, que queria ver o filho tornar-se um diplomata, escapando da tradição artística dos membros da família. Se relacionando com a arte desde cedo, escrevendo poesia e tocando instrumentos, ele escolheu estudar Filosofia na Universidade Federal da Bahia e mesmo assim foi fisgado pela música e pelas múltiplas potencialidades da palavra.

O interesse por essas línguas leva o artista a estabelecer pontes com músicos de diferentes nações. Caçada Noturna, por exemplo, foi gravado em Serpa, cidade de Portugal. Já o álbum "Tempo e Magma" (2015) foi gravado no Senegal, com a presença de músicos que cantam nos idiomas locais wolof e madê. Seu lançamento no mercado fonográfico, Maçalê, de 2010, é considero o primeiro registro de um artista brasileiro compondo em línguas africanas.

"Há uma dimensão política que é o fato incontornável de que, como brasileiro, não há como não se interessar por essas línguas, que não são estrangeiras e sim constitutivas do Brasil. Outra é a dimensão estética, que me faz criar a partir de um conjunto de elementos sonoros, rítmicos, que me ajudam a inventar, a fabular esteticamente a partir do que essas línguas podem me oferecer", explica Tiganá Santana.

União entre agenda antirracista e afirmação estética

O músico, de 41 anos, nasceu em Salvador e é filho da atriz e educadora, Arany Santana, que contribuiu para a fundação de importantes entidades da resistência ao racismo como o Movimento Negro Unificado, de 1978, e o bloco afro Ilê Aiyê, que completa 50 anos em 2024.