Docentes percebem esvaziamento dos campi universitários

Em média, considerando os cursos de todas as áreas, aproximadamente 80% das vagas nas universidades privadas ficaram ociosas em 2022. Entre as públicas, o índice foi de 30%.



Essas vagas não preenchidas, aliadas ao índice de desistência, já são suficientes para fazer perceber o esvaziamento de alguns campi causado pela pandemia e pela substituição pelo EAD.



Em junho deste ano, o professor de Finanças da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Pierre Lucena, que também é presidente do Porto Digital de Recife, utilizou as redes sociais para chamar atenção do esvaziamento inédito percebido na universidade, após décadas dedicadas à docência.



"Depois da pandemia a desmobilização da universidade, que era uma tendência, virou realidade muito rápido. E acho que as raízes são muito profundas", escreveu o professor Lucena, acompanhado de imagens registradas por ele dos corredores vazios da universidade na qual ministra aulas há 27 anos.

Já estava percebendo um certo esvaziamento na UFPE, mas ontem realmente fiquei muito preocupado. O CSSA, onde dou aula há 27 anos, sempre foi lotado no turno da noite. Às 19 horas fiz estas imagens...não tinha quase ninguém. pic.twitter.com/01WEsZLj3g — Pierre Lucena (@pierrelucena) June 13, 2023



"Sempre ostentamos índices de abandono e retenção absurdamente altos (mais de 50%) e agora parece que tudo piorou de vez. E está na hora de reverter isto, sob pena de não recuperarmos mais a convivência universitária, que é o principal patrimônio de uma universidade", Pierre Lucena, professor da UFPE.



No texto intitulado "O fim do campus isolado: vai faltar aluno para tanta estrutura", assinado por Pierre Lucena e Silvio Meira, presidente do Conselho do Porto Digital e professor Emérito da UFPE, os docentes analisam as causas da migração para os cursos EAD e convocam a universidade a repensar o formato do ensino, para não perder a relevância no objetivo primordial de proporcionar um ambiente de aprendizado.



"A didática tradicional, embasada principalmente em aulas expositivas, unidirecionais, com um professor repetindo, muitas vezes muito mal, o que está nos livros, não parece mais sustentar o interesse dos estudantes. Nota-se um desejo crescente por um aprendizado mais prático, que engaje e prepare de forma mais direta para os desafios que os alunos sabem que têm na sua vida pós-universidade" , Pierre Lucena e Sílvio Meira, professores da UFPE.

Educação na gestão Bolsonaro foi de mal a pior

O desastre da gestão de Jair Bolsonaro nas diversas áreas da administração do país teve na Educação um dos seus piores efeitos, refletidos agora nos dados do Censo da Educação.



O Ministério da Educação na era Bolsonaro chegou a ter cinco ministros diferentes, tendo um sido preso por denúncias de corrupção e tráfico de influência, outro que 'fugiu' do país para não responder à Justiça brasileira por ofensas racistas, xenofóbicas e ao STF (Supremo Tribunal Federal) e outro que ficou menos de cinco dias do cargo de ministro, após serem descobertas falsas informações contidas em seu currículo.



Além dos sucessivos cortes de investimentos, a pasta foi envolvida em denúncias de corrupção no repasse de verbas, de uso ideológico e religioso dos seus cargos e recursos financeiros e tornou-se um instrumento de ataques sistemáticos às práticas de ensino desenvolvidas nas universidades públicas.



Chegaram a criar uma aberração conhecida como "Escola Sem Partido", que pregava a demonização do espírito crítico e democrático da sala de aula.



Principal porta de acesso às universidades do país, o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) atravessou uma série de crises na gestão Bolsonaro, como denúncias de interferência ideológica na produção das questões e de perseguição política contra servidores do Inep, órgão responsável pelas provas.



A má gestão do Governo na pandemia impactou consideravelmente a participação dos estudantes, sobretudo os mais pobres, no exame.



Em janeiro de 2021, quando o Brasil havia superado a marca de 200 mil mortos pela Covid e vivia uma terrível segunda onda de transmissão, com registros de reinfecção e de uma variante mutante do coronavírus, além do colapso nos hospitais e das incertezas sobre a vacinação, denunciamos aqui na coluna que Insistir na realização do Enem era parte da necropolitica bolsonarista.