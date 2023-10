Severina Tenório do 'Ilhados com a sogra', reality show Netflix, sofreu no programa a rejeição comum às mulheres pretas, pobres e nordestinas, que são insubmissas diante das opressões.



A coragem e a sabedoria de quem já resistiu às várias violências na vida assustaram as pessoas que esperam das Severinas a obediência e o silêncio.



"Minha língua é minha arma, meu escudo e meu Deus" , avisou logo a participante que protagonizou o enredo dos oito episódios da nova atração da plataforma de streaming.



Com autenticidade e muita inteligência, Severina dominou as situações tensas, lidando com um drama familiar e com a tentativa de exclusão que se organizou contra ela. E ainda ganhou provas.



Não há maior campeã do Ilhados com a sogra que Severina Tenorio e sua trajetória de "suor, suingue e vitória", como ela mesmo definiu.

Abordagem rasa de temas complexos

Sempre que estreia um novo reality show no Brasil, já se imagina a forma rasa com que assuntos tão complexos como racismo e machismo serão abordados na superficialidade do entretenimento.



Para piorar, as produções parecem escolher com maestria e crueldade os perfis de pessoas negras que querem lançar no picadeiro do divertimento da tal vida real.



Ilhados com a sogra só confirma essa ação proposital já que a família Tenório, de cara, é a que apresenta a realidade mais difícil de ser tratada na dinâmica do jogo: o casal com menos tempo de relacionamento e a única família em que sogra e genro ainda nem se conheciam.



Todas as histórias das sogras expostas no programa merecem respeito e garantem emoção suficientes. Algumas são de cortar o coração, como a que perdeu a própria casa para a nora ou a mãe que nunca se recuperou da morte trágica do filho.



Mas o programa não seria tão interessante e dinâmico sem a presença das sogras das famílias fora do padrão normativo exigido pela sociedade: Socorro Sansone, a mãe que acolheu desde sempre seu filho gay, mas que sofre com a frieza e grosseria do genro, que não teve na vida a mesma sorte desse amor familiar e Severina Tenorio, que oferece ao país que tanto a maltratou ensinamentos de fé, resistência e muito amor à sua própria trajetória de mãe negra.



Diferente das outras histórias, marcadas por superproteção, ciúmes e disputas com a sogra pela centralidade na vida da pessoa amada, o que se apresenta na família Tenorio é o desespero de uma mãe inconformada com o fato da filha ter ido morar, de forma repentina, com um homem desconhecido por ela e sem estrutura financeira.



"Eu não dei a ela um curso superior para ela morar em uma quitinete".



A conquista da formação profissional de um filho é uma alegria para qualquer mãe. Mas nem todas sabem o valor que é para uma retirante, nascida na Paraíba, formar uma filha negra na universidade, depois de ser abandonada e ter que criar sozinha duas meninas, com o salário de trabalhadora doméstica em São Paulo.



Severina não se faz de vítima, com ela não tem mimimi. Ela cobra pesado da sociedade o respeito que sua vida merece.



Severina Tenorio tem todo o direito de cobrar do atrapalhado genro e dos outros participantes mais consideração por essa história, que é semelhante a muitas mulheres negras que resistem ao preconceito e à exclusão deste país racista, machista e nordestinofóbico.