Lula acerta ao acusar genocídio em Gaza, mas erra ao relativizar escravidão

A gravidade da fala de Lula está justamente na menção a um nome que sintetiza um contexto histórico amplamente conhecido e reprovado pela humanidade. Hitler remete ao nazismo e ao Holocausto judeu que vitimou mais de 6 milhões de pessoas, incluindo povos ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais e demais grupos odiados pelo führer.

Mesmo quem não acompanha nada da geopolítica, e até os que seriam incapazes de apontar a localização de Israel no mapa mundial, e que não entendem a complexidade das disputas na região, se sentiram no direito de defender o povo judeu por conta de toda uma memória de sofrimento coletivamente compartilhada.

O presidente brasileiro não utilizou o termo Holocausto, nem minimizou a dor dos judeus, mas mesmo assim foi chamado de negacionista e antissemita por opositores do seu governo, estimulados pela exploração da fala feita pelo governo de Israel.

Com popularidade em baixa no próprio território e sem o apoio mundial à guerra travada na Faixa de Gaza, a gestão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu procurou fazer do pronunciamento de Lula, um líder com projeção internacional, uma tábua de sustentação de qualquer resquício de moral que tenha motivado as reações iniciais aos ataques terroristas do Hamas em outubro passado.

Foi a farta documentação sobre o Holocausto judeu, uma rica produção artística e midiática com livros e filmes ficcionais e documentários, que fizeram a humanidade compreender o horror sofrido pelas vítimas dos campos de concentração na mais alta exposição da maldade e bestialidade humana.

Uma necessária condenação da crueldade da força do ódio, infelizmente, ainda não vista em outros genocídios experimentados por outros grupos étnicos pelo mundo, como a tragédia da escravização de africanos e a dizimação de povos indígenas na colonização espanhola nas Américas e portuguesa, no Brasil. Quem sabe tivesse, poderíamos também ter um olhar de sensibilidade ao sofrimento e entendimento da gravidade do que foram as milhões de mortes africanas - e de seus descendentes até hoje.