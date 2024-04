'Anjo troncho do Silício', Elon Musk quer lucrar com polarização política

Entre as mudanças adotadas pelo empresário, especialistas condenam a demissão em massa de funcionários (cerca de 80% do efetivo da empresa), tornando mais ineficiente o controle dos conteúdos que circulam na rede e a política de usos da plataforma.

Ainda por cima, Musk retornou a liberação de contas bloqueadas pela justiça por violações, como a do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que mobilizou, via X, ataques à democracia e às eleições que resultaram na invasão do Capitólio Americano em 6 de janeiro de 2021.

Portanto, não há dignas intenções e boas novas a serem anunciadas por Elon Musk como quer supor o discurso de defesa da liberdade de expressão contra o autoritarismo da Justiça.

O que o empresário faz é mobilizar a massa de apoiadores de líderes antidemocráticos que violam direitos humanos e atacam movimentos sociais.

O genial poeta do Recôncavo da Bahia, com sua lente ampliada para a atualidade, ao abortar a intromissão das tecnologias nas decisões políticas, descreveu que "Palhaços líderes brotaram macabros / No império e nos seus vastos quintais / Ao que reveem impérios já milenares / Munidos de controles totais".

Discussão sobre regulação é urgente no Brasil

Aqui no Brasil, em que o bolsonarismo quis se prostrar de joelhos aos Estados Unidos, o discurso de Musk se une aos órfãos do inelegível ex-presidente da República e o seu gabinete do ódio, que ainda respiram midiaticamente graças à atmosfera de violência, deslegitimação das instituições e do Estado Democrático de Direito e pela circulação desenfreada de fake news que dominam as redes digitais.