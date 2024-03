Nísia é pressionada a demitir secretária de combate à dengue

Desde que assumiu, Nísia tem respondido a crises envolvendo sua pasta com demissões: Nésio Fernandes (secretário de Atenção Primária); Helvécio Magalhães (secretaria de Atenção Especializada); Alexandre Telles (diretor de Gestão Hospitalar) e Andrey Roosewelt Chagas (diretor) caíram.



Sobre as especulações em torno da sua substituição, Ethel disse à coluna que "segue firme. Fazendo um trabalho em prol do Brasil".

Técnica renomada, Ethel é doutora em saúde coletiva/epidemiologia pela Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), com pós-doutorado em epidemiologia pela Johns Hopkins University. O PT do Espírito Santo concordou com a escolha do nome dela pela ministra.

Ontem (19), Ethel não acompanhou a ministra numa reunião com a Frente Nacional de Prefeitos, que responde pelas cidades com mais de 80 mil habitantes. À coluna, ela afirmou que enviou um técnico para representá-la porque estava analisando dados da redistribuição das vacinas. A ausência foi sentida.

A agenda ocorreu um dia após a reunião ministerial em que o presidente Lula (PT) cobrou eficiência de Nísia publicamente, o que a fez chorar diante dos colegas ministros. Estavam presentes os prefeitos de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), presidente da Frente Nacional dos Prefeitos; de Belém, Edmilson Soares (PSOL); de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira (PSDB), e de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB).

A ministra permaneceu rodeada por seis técnicos e, no relato de prefeitos presentes, passava a palavra a eles sempre que questionada sobre dados da pandemia ou liberação de recursos. Deixou assim a impressão de não dominar profundamente o tema. Em geral, nesses encontros, o ministro conduz a reunião e os técnicos intervêm pontualmente.

Em ano eleitoral, a cobrança de eleitores por vacina e a explosão de casos de dengue caem diretamente no colo dos prefeitos que buscam renovar seus mandatos. O efeito é cascata: o eleitor cobra o prefeito, que cobra o deputado federal, que cobra o presidente, que cobra a ministra, que cobra a secretária.