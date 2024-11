Comitê que fiscaliza R$ 12 bilhões do Pé-de-Meia não teve nenhuma reunião

O único dado público do programa era divulgado pela Caixa. No entanto, após as reportagens do UOL, o banco retirou as informações sobre os pagamentos mensais do ar, alegando não ser obrigado a expor as informações.

A área técnica do TCU, em relatório preliminar produzido após quatro pedidos de investigação, constatou que o governo fez um "orçamento paralelo", operado por meio de uma "manobra esdrúxula" ao não incluir o Pé-de-Meia na lei orçamentária.

O ministro Augusto Nardes, relator dos pedidos de investigação, disse ao UOL que a falta de transparência é preocupante.

O que diz o MEC

Procurado desde a semana passada, o MEC encaminhou ao UOL dois links de reportagens que informam a criação dos comitês.

Questionado sobre a composição e reuniões do Comitê de Participação do Fundo, a assessoria não respondeu.