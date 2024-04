Críticas de Silveira a presidente da Petrobras reproduzem falas de Lula

Prates tem dificuldades em executar projetos. Um dos mais citados é o Sergipe Águas Profundas, que poderá aumentar em 1/3 a oferta de gás natural no Brasil. O investimento já foi aprovado pela área técnica, mas a gestão Prates tem adiado a execução de uma ação "com potencial de disponibilizar até 18 milhões m³/dia de gás para o mercado consumidor", segundo a própria petroleira.

Para o setor, Prates está mais preocupado em se cacifar para as eleições ao governo do Rio Grande do Norte do que gerir a empresa. O mesmo se diz do ministro Alexandre Silveira, que está em campanha pelo governo de Minas Gerais. Quem acompanha o setor diz que o país vai ficar sem gás e o presidente da Petrobras está preocupado com dividendos e outros temas desimportantes.

O pagamento extra de dividendos deve voltar à pauta do conselho de administração da Petrobras em breve, mas a coluna apurou que só será aprovado se a área técnica comprovar que não irá comprometer o nível de confiança da empresa.

A assessoria do presidente Lula diz que não comenta entrevistas de ministros e confirma que ele não repreendeu Alexandre Silveira pelas críticas públicas ao presidente da Petrobras.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Silveira disse que um bom presidente da petroleira deveria reunir três características: humildade, discrição e competência. Perguntado se Prates tinha essas qualidades, expôs o que pensa: "Não vou rotular ninguém".

As farpas foram lançadas 23 dias depois de Lula reunir os dois em uma sala e pedir que parassem com as divergências públicas, naquele momento, provocadas pelo não pagamento de dividendos extras aos acionistas. O encontro terminou com uma foto de todos sorridentes, o que pouco tempo depois se mostrou apenas mais uma imagem produzida.