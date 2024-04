Nísia diz que 'nenhum deputado' vai constrangê-la sobre emprego de filho

Dos 94 municípios do Rio de Janeiro, Cabo Frio foi o único beneficiado pela portaria que atendeu a cidade. O ato público foi refeito após o UOL revelar que o documento liberava apenas R$ 4,6 milhões, enquanto o ministério havia repassado R$ 55,6 milhões a mais. O filho da ministra foi contratado dias depois de ela receber a prefeita no gabinete em Brasília e de o dinheiro entrar na conta da prefeitura.

Nenhum deputado me constrangerá trazendo a questão de Cabo Frio e do meu filho. Ele é músico e produtor cultural com atuação na área de cultura, e sua nomeação nada tem a ver com a minha gestão na pasta da Saúde. Cada destinação [de recursos] parte de uma avaliação técnica. Ninguém me constrangerá porque me orgulho dos filhos que tenho e de sua trajetória.

Nísia Trindade, ministra da Saúde, em audiência na Câmara

"Minha irmã é secretária de Cultura do estado do Rio. Qual o problema de o filho da senhora ser secretário? O que existe é hipocrisia. Tem deputado que tem esposa, irmão. Tem 92 cidades do Rio que precisam de dinheiro e se a senhora abrir a porta do ministério eu vou lá também", disse o deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ).

A oposição reagiu. "Essa questão de Cabo Frio é constrangedora. Ela colocou um recurso grande e 20 dias depois seu filho é secretário. Assumiu cargo de confiança de um município que recebeu um recurso extraordinário. É uma coisa difícil de explicar. Queria ter todos os municípios com padrão Cabo Frio", rebateu o deputado Osmar Terra (MDB-RS).

A ministra negou ter beneficiado a cidade, disse que outros municípios do Rio também receberam verba extra para atendimentos de alta e média complexidade e sugeriu abrir todos os dados referentes ao repasse para esclarecer sua decisão.

"Há critérios claros que têm a ver com tamanho populacional, rede assistencial. Muitas vezes são feitas visitas técnicas", afirmou. Nesse ponto, até mesmo deputados aliados pediram a ela que todas as cidades sejam atendidas com o recurso extraordinário.