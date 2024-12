Andreza: Prisão de Braga Netto fará muitos aliados ficarem sem dormir

O Braga Netto não tem muitos amigos, pelo menos agora ninguém conhece, ninguém viu praticamente, ninguém sabe quem ele é. Quando a gente conversa com as pessoas que eram do governo Bolsonaro, ele é muito rude, muito violento, muito arrogante e muito egocêntrico também. Então ele não tinha muitos amigos ali no governo Bolsonaro.

E além do Gilson Machado, tem o Onyx Lorenzoni, que é o ex-deputado, que também privava de uma intimidade com o Braga Netto, então esses dois nomes estão muito hoje comentados aqui em Brasília de que em algum momento eles podem aparecer a partir de agora nessa prisão do Braga Netto.

Andreza Matais

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: