Prates sai da Petrobras atirando em Rui Costa e Alexandre Silveira

Silveirinhas e tom de delegado

O petista apelidou de "silveirinhas" os indicados do ministro no conselho e trabalhou no mês passado para tomar o controle do colegiado, numa manobra interceptada pelo ministro, como revelou a coluna. Silveira é hoje um dos ministros mais próximos de Lula. Uma demonstração disso foi quando recebeu a primeira-dama, Janja, em seu gabinete sem a presença do presidente.

Prates, que consolidou-se no PT como a voz do óleo e gás, dizia abertamente para seu grupo que "Silveira entende tanto de petróleo quanto uma criança".

O ministro é delegado e nunca tinha atuado na área antes de assumir o Ministério de Minas e Energia por indicação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de quem é conterrâneo, e de Gilberto Kassab. Não por acaso, Prates se queixava que o ministro se comportava em reuniões "como um delegado que tenta arrancar confissões". Já Silveira passou o último ano acusando Prates de usar a Petrobras para se eleger governador do Rio Grande do Norte em 2026.