Após a revelação feita pelo tenente-coronel Mauro Cid de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) consultou a cúpula das Forças Armadas sobre um possível golpe após a eleição, o Exército informou que tem colaborado com as investigações e que defende a apuração dos atos de militares envolvidos no episódio.

"O Exército vem acompanhando as diligências realizadas por determinação da Justiça e colaborando com todas as investigações", disse o Centro de Comunicação Social do Exército, em nota.

De acordo com o texto, o Exército "pauta sua atuação pelo respeito à legalidade, lisura e transparência na apuração de todos os fatos que envolvam seus militares".