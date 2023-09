O Exército, no entanto, afirma por meio de nota que "vem acompanhando as diligências realizadas por determinação da Justiça e colaborando com todas as investigações." E que "pauta sua atuação pelo respeito à legalidade, lisura e transparência na apuração de todos os fatos que envolvam os militares."

A nota ainda destaca que as informações dadas por CId fazem parte de um processo investigatório. "Em consequência, a Força não se manifesta sobre processos apuratórios em curso, pois esse é o procedimento que tem pautado a relação de respeito do Exército Brasileiro com as demais instituições da República."

Também por meio de nota, a Marinha também afirmou que colabora com as investigações e "não se manifesta sobre processos investigatórios em curso no âmbito do Poder Judiciário".