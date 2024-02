PF vai intimar advogado de Cid após declarações sobre delação

Bolsonaro sempre rebateu as acusações, que classificou como "absurdas" e sem amparo em provas.

O que disse o advogado

[A operação da PF com Jair Bolsonaro como alvo] É a sequência natural das coisas, mas algumas coisas não foram ditas pelo Cid. Em nenhum momento ele envolveu o Exército. Não atribuiu responsabilidade e não foi falado do comando do Exército.

Não me lembro desses nomes [da cúpula do Exército]. Lembro que ele se referiu a alguma coisa da Marinha e da Aeronáutica, mas não me lembro do conteúdo do depoimento, que está com a Polícia Federal.