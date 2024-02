Cid não envolveu cúpula do Exército na delação, diz advogado

Mauro Cid não citou nomes do alto comando do Exército em sua delação à Polícia Federal, afirmou Cezar Bitencourt, advogado do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, em entrevista ao UOL News desta quinta (8).

[A operação da PF com Jair Bolsonaro como alvo] É a sequência natural das coisas, mas algumas coisas não foram ditas pelo Cid. Em nenhum momento ele envolveu o Exército. Não atribuiu responsabilidade e não foi falado do comando do Exército.