Moraes manda soltar coronel aliado de Mauro Cid; advogado nega delação

"Na Polícia Federal, o assunto delação premiada não foi abordado. Meu cliente respondeu a todas as perguntas formuladas. Se todos os temas foram esgotados, não creio que haja necessidade de acordo", declarou à coluna.

O coronel Correa estava sob custódia do Exército, no Batalhão da Guarda Presidencial, e foi liberado na noite de ontem. Ele tinha sido preso em 11 de fevereiro — estava nos Estados Unidos e foi detido assim que desembarcou em Brasília.

Aliado de Mauro Cid

O militar atuava como homem de confiança de Mauro Cid, segundo a PF. No despacho de Moraes para pedir a prisão, em fevereiro, a corporação relatou que o coronel Correa Neto acompanhava "proximamente o desenrolar das providências que criariam ambiente favorável ao golpe de Estado e pertenceria ao Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas da suposta organização criminosa".

Outros três integrantes da suposta organização criminosa também foram presos por determinação do ministro Moraes: Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, coronel da reserva do Exército e assessor do ex-presidente, e Rafael Martins, major do Exército.