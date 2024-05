Documentário de Paulo Guedes é anunciado na Times Square, em NY

A ideia, segundo os organizadores, é tentar retratar a trajetória de Guedes no governo Bolsonaro.

A obra conta com depoimentos do ex-ministro e também de membros da sua equipe como Daniella Marques, Adolfo Sachsida e Waldery Rodrigues, além de Carlos Langoni - economista e ex-presidente do Banco Central, falecido em junho de 2021.

*A jornalista viajou a convite da EMA conteúdo