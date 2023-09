PF mira garimpo ilegal em 3 estados; Justiça mandou apreender R$ 6,7 bi

No Tocantins, a PF apura se ouro extraído ilegalmente de reservas indígenas e unidades de conservação federal era "esquentado". Essa prática consiste em usar documentos falsos para declarar que extrações foram feitas em áreas autorizadas.

Em Roraima, esquema envolveria o contrabando de ouro venezuelano. A PF diz que as suspeitas são de que o metal entrou clandestinamente no Brasil em caminhões de transportadoras que passam pela fronteira sem o pagamento de impostos.

O ouro contrabandeado serviria como pagamento pela exportação de alimentos por mercados de Roraima e do Amazonas. Depois, ele seria comprado por outros integrantes do esquema e enviado para empresas atuantes no ramo de exploração, responsáveis fazer o pagamento aos supermercados e às distribuidoras de alimentos.

Já no Amazonas, a PF investiga indícios de contrabando de ouro para Europa após a prisão em flagrante de uma pessoa que transportava 35 quilos de ouro. Esse suspeito, de acordo com as diligências, pretendia entregar o produto a dois norte-americanos, sócios de uma empresa em Nova Iorque.

A corporação diz que identificou que a organização criminosa adquire ouro de terras indígenas e leitos de rios com uso de dragas. Por meio de fraude, então, o grupo declara que o ouro foi extraído em permissões de lavra garimpeira regularmente constituídas.

As investigações ainda apontam que o alvo principal da PF esquenta ouro através de um austríaco que se naturalizou brasileiro. Segundo a corporação, ele afirma ter mais de mais R$ 20 bilhões em barras de ouro em um suposto país independente criado por ele próprio.