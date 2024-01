A Polícia Civil do Ceará investiga as circunstâncias da morte de uma adolescente, na segunda-feira (1°), logo após receber medicação na veia em um hospital de Iguatu, a 365 km de Fortaleza.

O que ocorreu

Ana Karolayne Silva Barros, 15, deu entrada no Hospital Regional de Iguatu com dores abdominais na manhã do primeiro dia do ano. Ela estava acompanhada da mãe.