RN: Na faculdade desde os 15, aluna é aprovada no exame da OAB aos 19 anos

Aos 15 anos, Júlia Rocha era uma adolescente que cursava o 2º ano do ensino médio em uma escola particular de Natal. Mas tudo iria mudar com a aprovação precoce no vestibular de 2020 para o curso de direito. A família precisou entrar na justiça para que ela pudesse concluir o ensino médio antes e iniciar a graduação.

Agora, com 19 anos e faltando praticamente um ano para terminar o curso, Júlia conseguiu outro feito: a aprovação no Exame de Ordem Unificado da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), que teve resultado divulgado na quarta-feira (14).

A aprovação é pré-requisito para ingressar no quadro da OAB do Rio Grande do Norte e poder advogar. O exame pode ser feito por pessoas formadas em direito ou estudantes no último ano do curso de graduação.