Brasil já tem clima árido em área superior ao estado de SP, aponta estudo

Letreiro da "roliúde nordestina" em Cabaceiras (PB) Imagem: Karime Xavier/Folhapress

MMA tem ações

Sobre o tema, o Departamento de Combate à Desertificação do MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima) afirma que está tomando ações "para atuar no contexto de ampliação das áreas semiáridas e do surgimento de áreas áridas no Brasil."

São cinco pontos citados:

1. Elaboração do segundo Plano de Ação Brasileiro de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, depois de 20 anos da primeira versão, que está sendo elaborado em um processo de escuta às organizações, movimentos, pesquisadores e governos dos estados e municipais

2. Está sendo modulado um Programa Nacional de Combate à Desertificação para atuar de forma prática com ações de recuperação de solos degradados e reflorestamento

3. Articulação de uma agenda de ação conjunta com os governos do semiárido, em parceria com outros órgãos do governo federal, para que se crie condições para implementação dos planos e políticas estaduais de combate à desertificação.

4. Lançamenrto, nos próximos meses, de uma campanha nacional com o objetivo de informar à sociedade as causas e consequências dos processos de desertificação e das secas.

5. Início ainda em abril a elaboração do Plano de Prevenção e Controle ao Desmatamento da Caatinga.