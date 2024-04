Calor recorde do oceano embranquece corais de Maceió: 'estão morrendo'

Já houve mortalidade, mas a cada evento El Niño o percentual de coral morto vem aumentando.

Ricardo Miranda

Aumento de temperatura do oceano Atlântico na região de Maceió Imagem: NOAA

Diante de uma onda inédita de calor na região, pesquisadores têm feito imagens da parte externa desses corais, além de mergulhos para monitoramento desde antes do verão. "Vamos monitorar antes, durante e depois. Agora estamos na fase do durante e vamos fazer mais coleta de dados para dimensionar o impacto", explica.

Mas por que aqueceu?

Segundo o meteorologista Vinicius Pinho, da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas, o aquecimento não tem uma resposta 100% precisa e definitiva. "Alguns fatores podem influenciar no aumento da temperatura do oceano Atlântico."