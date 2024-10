TRE-SE mantém cassação de candidato por relacionamento com filha de Lula

Danilo de Lula é o apelido que o candidato escolheu para aparecer na urna. Seu nome é Danilo Dias Sampaio. Filiado ao PT, pediu registro de candidatura para prefeito de Barra dos Coqueiros, cidade de 41 mil habitantes.

No mesmo dia da primeira decisão do TRE-SE que cassou a candidatura, Danilo de Lula publicou vídeo ao lado do presidente.



Danilo, eleito prefeito de Barra dos Coqueiros, vai ter uma parceria com o governo federal para que a gente possa aprimorar todas as políticas de inclusão social que nós temos no Brasil.

Lula, em vídeo de apoio a Danilo de Lula, divulgado em 23 de setembro

Pra quê levar a eleição pro tapetão? Que medo é esse? Logo hoje que saiu o vídeo do presidente Lula me apoiando. Bora pra disputa no voto. Qual é o meu crime? Namorar com a filha do presidente? Isso é crime? Aonde [sic]?

Danilo de Lula, em vídeo publicado em redes sociais em 23 de setembro

Entenda o caso

O pedido de cassação do registro de candidatura de Danilo de Lula foi feito pelo MPE (Ministério Público Eleitoral). O órgão alegou que há uma união estável com a filha de Lula.

Segundo com o artigo 14 da Constituição, "são inelegíveis, na área de jurisdição do titular, o cônjuge e parentes até o segundo grau do Presidente da República, Governador, Prefeito, ou de quem os tenha substituído nos seis meses anteriores à eleição".